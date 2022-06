Gabon: le Conseil d’Etat annule la suspension de Me Gisèle Eyue

Ecouter cet article Ecouter cet article

Suspendue provisoirement le 23 mai 2022 après délibération du Conseil de l’Ordre pour une durée de 3 mois, Maître Gisèle Eyue Bekale vient d’obtenir gain de cause. En effet, dans la note d’information n°50, le secrétaire de l’ordre annonce que « contre toute attente », le Conseil d’État a annulé la sanction disciplinaire provisoire qui pesait sur leur consœur.

Au terme d’une bataille engagée entre Me Gisèle Eyue Bekale et l’Ordre des avocats du Gabon, c’est l’avocate qui semble avoir pris le dessus. Outre la non-observation de l’interdiction de plaider, le recours introduit auprès du Conseil d’État, l’heure est à l’annulation de la suspension provisoire. Une décision qui a laissé pantois Me Tony Serge Minko Mi Ndong qui s’est dit étonné de la tournure que vient de prendre cette affaire.

D’ailleurs, dans la note d’information n°50, le secrétaire de l’Ordre des avocats du Gabon a annoncé que « nous attendons notification de cet arrêt pour en connaître les motifs ». Notons que cette annulation peut sembler irrégulière tant le recours gracieux introduit devant le Conseil de l’ordre est non suspensif. Aussi, une source proche du barreau révèle qu’étant donné que la suspension n’est que provisoire, l’avocate mise en cause ne pouvait envisager un recours juridictionnel.

Et ce, conformément aux dispositions contenues à l’article 151 alinéa 1 du règlement intérieur des avocats en République gabonaise. Il va sans dire que la décision du Conseil d’État pousse à se questionner sur les soutiens de Me Gisèle Eyue Bekale. Il se susurre que les magistrats voudraient à tout prix empocher la mise dans ce bras de fer. L’avocate au Barreau du Gabon avait été sanctionnée pour n’avoir plaidé contre la décision de l’Ordre des avocats en soutien à Me Irénée Mezui Mba.

