Gabon: le Concours national de photographie en exposition au Sénat

C’est par le biais d’une publication sur ses réseaux sociaux que l’agence Amazing Gabon a annoncé le premier site qui accueillera l’exposition itinérante du Concours national de photographie. En effet, le comité d’organisation a indiqué ce jeudi 4 février que le palais Omar Bongo Ondimba abritant le Sénat qui sera l’hôte de cet événement.

Après une série de descentes sur le terrain, notamment à Libreville et Port-Gentil, la 1ère édition du concours national de photographie organisée conjointement par Amazing Gabon et l’Agence gabonaise de tourisme (Agatour) a dévoilé le lieu du premier site d’exposition itinérante. Ainsi le Palais Omar Bongo Ondimba servira de cadre à l’une des étapes clés pouvant permettre à chaque photographe présélectionné d’accéder aux plus hautes marches du podium.

Placé sous le thème “Faunes et flores du Gabon”, cet événement permettra aux photographes qualifiés, qui sont au nombre de 19, de présenter leurs œuvres au grand public. Une étape importante rendue possible grâce à l’apport de nombreux partenaires, notamment Afrijet, Food Plazza, la maison de Lulu et l’Agatour. Lesquels visent à valoriser la biodiversité gabonaise à travers la vision des participants sur la faune et la flore qui les entourent.

Pour rappel, pour le déroulement des votes, le public est invité à faire son choix dans les lieux où seront exposées les photos retenues. Notamment, du 7 au 12 février au Palais Omar Bongo Ondimba abritant le Sénat, du 12 au 19 février à l’hôtel Le Cristal, du 22 au 25 février dans la ville de Port-Gentil et du 1er au 4 mars à l’Assemblée nationale. Au terme de ses expositions itinérantes, les lauréats seront désignés selon un ratio composé du choix du public et celui du jury d’experts en image.