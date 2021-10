Gabon: le concours d’entrée dans les Centres de formation professionnelle prévu pour le 06 novembre

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué daté du lundi 18 octobre 2021 que l’Agence nationale de formation et d’enseignement professionnels (ANFEP) a annoncé la tenue du concours d’entrée dans les différents Centres de Formation Professionnelle. Un concours qui, selon la direction de cet établissement, aura lieu le samedi 06 novembre 2021, sur l’ensemble du territoire national. Ci-dessous l’intégralité dudit communiqué.

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de Formation et d’Enseignement Professionnels (ANFEP) informe le public que le concours d’entrée dans les différents Centres de Formation Professionnelle, session inter-stage 2021 – 2023 aura lieu le samedi 06 novembre 2021, sur l’ensemble du territoire national.

A cet effet, les candidats doivent être âgés au minimum de 16 ans et au maximum de 27 ans à la date du concours pour être éligibles à la bourse, avoir un niveau d’études minimum de classe de 5ème année primaire et maximum de Terminal des lycées et collèges.

Les inscriptions ont débuté le mercredi 13 octobre 2021 et se poursuivront jusqu’au samedi 30 du même mois, de 09 h à 16 h, au Complexe Basile ONDIMBA, pour Libreville, et pour l’intérieur du pays, dans les CFPP, au Lycée NGUEMA MBOUMBA Janvier de Lambaréné et au Lycée Technique NYONDA MAKITA de Mouila.

Pour tout renseignement complémentaire, appeler aux numéros ci-après: 074 62 92 36 /066 66 50 23 /077543311 ou vous rendre aux centres d’inscriptions.

Fait à Libreville le 18 octobre 2021

Le Directeur Général Nadine Patricia Anguile Obame »