Gabon: le concours d’entrée au Centre multisectoriel de Mvengue prévu le 13 août prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public le mercredi 21 juillet dernier dans les colonnes de notre confrère le quotidien L’Union que l’Agence nationale de formation de l’enseignement professionnel a annoncé que le concours d’entrée au Centre multisectoriel de Mvengue se tiendra le 13 août 2021 à Libreville, Mouila et Lambaréné. Dédié aux jeunes de 16 à 27 ans, ledit concours leur permettra d’obtenir les certificats d’aptitude professionnelle industrielle (CAPI) et Brevet de technicien supérieur (BTS) pour les niveaux 4ème et Terminale.

L’annonce avait été faite lors du Conseil des ministres du mercredi 7 avril dernier, le Centre multisectoriel de Mvengue à Franceville, chef-lieu de la Province du Haut-Ogooué ouvrira ses portes très prochainement. En effet, l’Agence nationale de formation de l’enseignement professionnel a annoncé le lancement du concours d’accès à cette école professionnelle. Prévu se tenir le 13 août prochain, ce concours sera précédé d’une phase d’inscriptions du 22 juillet au 2 août 2021 au Lycée Janvier Nguema Mboumba de Lambaréné et au Lycée technique Nyonda Makita de Mouila.



Ainsi, les candidats de 16 à 27 ans sont appelés à choisir leurs formations parmi celles proposées par ladite école. Il s’agit du génie mécanique, génie électrique et électronique, ingénierie de soudage et fabrication métallique, ingénierie à la maintenance des ordinateurs et ingénierie de la conduite des machines. Une offre qui répond à l’ambition du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba de former une main d’œuvre locale capable de répondre aux enjeux de la diversification de l’économie, encore fortement dépendante du pétrole.