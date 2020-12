Gabon: Le Complexe scolaire privé Les Bleuets du Littoral, un atout pour l’éducation de vos enfants

En pleine crise sanitaire, le choix d’études pour l’avenir de son enfant impose une réflexion pour offrir à ce dernier un cadre épanouissant. C’est pour cette raison que le Complexe scolaire privé « Les Bleuets du Littoral », un établissement à programme français qui accueille les élèves de 2 à 10 ans de la maternelle au primaire, s’avère être l’option à prioriser pour tout parent.

Situé en plein au 3ème arrondissement de la ville de Port-Gentil, le Complexe scolaire privé « Les Bleuets du Littoral », est un établissement à programme français qui accueille les élèves de 2 à 10 ans en de la maternelle au primaire. Pour sa 4ème année d’existence, ladite école privée propose une offre de services adéquate pour l’épanouissement de la jeunesse. Et ce, en alliant l’utile à l’agréable avec

Un véritable joyau architectural capable de faire face aux différentes mutations environnementales et sociales. Occasion pour la direction de cette école primaire de révéler leur vision. « Elle a pour ambition pour le Gabon de relever le défi de rendre l’école et les enseignements plus efficaces et justes pour tous : la valorisation du Made in Gabon », est-il clairement indiqué dans le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.



Il va sans dire qu’avec une stratégie de suivi pédagogique spécialisé pour les élèves aux besoins particuliers, le Complexe scolaire privé « Les Bleuets du Littoral » est inéluctablement un outil d’amélioration qualitative pour le secteur éducatif national. Et ce, d’autant plus que même les enseignants bénéficient de formation continue hebdomadaire. Autant d’atouts qui devraient susciter l’intérêt des parents d’élèves désireux d’offrir le meilleur encadrement scolaire à leur progéniture.