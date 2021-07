Gabon: Le complexe culturel Odzambogha de Zok et les fresques d’Edock City offert gracieusement à l’Etat

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 08 juillet 2021 le ministre de la Culture et des Arts Michel Menga a réceptionné en don au sein du Musée national des arts, rites et traditions du Gabon le complexe culturel Odzambogha de Zok à Mitzic. Un geste patriotique du Dr. Andrew Gwodog, ancien ministre délégué à la Protection de l’environnement et des Ressources naturelles.

Parce que la culture représente un atout essentiel de l’attractivité d’un territoire, et parce que « la culture est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu », le Dr. Andrew Gwodog, amoureux des arts et de la culture, par ailleurs président d’honneur de l’association Gabon 2025 a souhaité valoriser la richesse artistique et culturelle du Gabon en ouvrant le centre culturel Odzamboga de Zok, situé dans la ville de Mitzic.

Ce jeudi, l’homme politique a fait don au nom de l’Association G25 , au gouvernement gabonais du centre culturel Odzambogha et des sculptures artistiques de la cité écologique verte Edock City.

Un mécénat qui s’inscrit dans la volonté du Président d’Honneur de cette association de soutenir la jeunesse gabonaise actuellement en proie à de nombreuses difficultés. « C’est ma façon de contribuer à l’ambition du président de la République Ali Bongo Ondimba de porter haut le développement de la jeunesse de manière à construire le goût de l’étude, de l’effort et le sens de la civilité sans discrimination ni exclusion », a indiqué Andrew Gwodog.

Le centre culturel Odzamboga comprend en effet, une bibliothèque dotée de plus de 1000 livres, une salle multimédia, un parc à jeu pour les touts petits, une salle de fête, un salon VIP, une salle de réunion, des bureaux, une galerie marchande, une tribune officielle de 300 places, des bancs publics et des blocs de toilette.