Gabon: le Commonwealth prêt à accompagner le gouvernement dans sa politique économique

Ce vendredi 19 août 2022 le ministre de l’Economie et de la Relance Nicole Jeanine Lydie Roboty épse. Mbou a reçu à l’immeuble Arambo de Libreville le secrétaire général du Commonwealth Patricia Scotland. Occasion pour les deux personnalités d’échanger sur les différentes opportunités qu’offre cette organisation intergouvernementale aux États membres et sur les perspectives de coopération.

Après avoir assisté à la parade militaire dans le cadre de la célébration des 62 ans d’accession du Gabon à la souveraineté nationale, la secrétaire générale du Commonwealth a profité de son séjour pour échanger avec des membres du gouvernement gabonais. C’est dans cette optique qu’elle s’est entretenue ce 19 août avec le ministre de l’Économie et de la Relance.

Occasion pour les deux personnalités d’évoquer les pistes de coopération mais surtout la possibilité pour cette organisation intergouvernementale, dont le Gabon fait partie depuis le 25 juin 2022, de l’accompagner dans différents domaines notamment économique. Il s’agit entre autres de la digitalisation de l’économie, avec notamment la mise en place des processus d’industrialisation et de manufacturation; la connectivité des personnes; le développement d’une chaîne de distribution et de l’agriculture; la stratégie pour lever les barrières au commerce international et la connexion de business to business.

Patricia Scotland a, pour ce faire, invité le membre du gouvernement à identifier les axes de collaboration avec le Commonwealth en vue d’être accompagné sur ces sujets. Par ailleurs, cette organisation dispose d’un fonds d’aide pour lutter contre le changement climatique dont pourrait bénéficier le Gabon qui se distingue sur le plan international par son leadership sur les questions environnementales.