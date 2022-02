Gabon: le chef d’état-major des FAG a-t-il été écarté pour avoir reçu une médaille de la France ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la question qui taraude les esprits après la fuite sur les réseaux sociaux d’une note de service du ministre de la Défense nationale Michael Moussa Adamo annonçant un intérim du Chef d’état-major général des Forces armées (CEMGFAG) le général de division Yves Ditengou. Une bien curieuse décision qui n’a pas manqué de susciter la réaction de ce dernier qui a sollicité l’intervention du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

Ce cafouillage observé au sein de la grande muette est parti de la note de service n°000154/MDN/CAB-M du 02 février 2022 signée du ministre de la Défense nationale Michael Moussa Adamo. En effet, dans ladite note, ce dernier annonce un intérim du chef d’état-major Général des Forces Armées Gabonaise (FAG) « suite à l’admission en 2ème section à compter du 01er février 2022, du Général de Division Yves Ditengou ».

Une décision du membre du gouvernement qui se serait faite en violation du parallélisme des formes qui suggère qu’une décision administrative prise sous une certaine forme ne peut être retirée, abrogée, annulée ou modifiée qu’en respectant les mêmes formes. Des agissements du ministre de la Défense qui n’ont d’ailleurs pas manqué de susciter une réaction du Chef d’état-major général des Forces armées gabonaises.

Ainsi, dans une correspondance adressée au président de la République, chef suprême des Forces de défense et de sécurité, le Général de Division Yves Ditengou s’étonne de la procédure utilisée par Michael Moussa Adamo, qui semble méconnaitre les dispositions légales en matière de relèvement de fonction. « J’attendais la nomination par vous et par décret de mon remplaçant pour passation du commandement. A ma grande surprise, je viens d’être relevé de mes fonctions par note de service citée supra du Ministre de la Défense nationale, qui confie l’intérim à mon adjoint chargé des opérations. Aussi, ai-je l’honneur de vous demander très respectueusement, Excellence, la conduite à tenir », indique le CEMGFAG

Pis, cette sorte de passe d’arme entre le CEMGFAG et le membre du gouvernement ne manque pas de susciter des interrogations car elle intervient quelques semaines seulement après que le Général de Division Yves Ditengou, ait été élevé au rang de commandeur de la Légion d’honneur, l’une des plus hautes décorations honorifiques françaises. Ce dernier ne serait-il plus en odeur de sainteté avec ministre de la Défense nationale après cette distinction? C’est du moins l’impression que pourrait donner cette décision maladroite de Michael Moussa Adamo.