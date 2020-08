Gabon: le Colonel Bernard Gnamankala nouveau patron de la DGDI

C’est à l’issue du Conseil des ministres qui s’est tenu par visioconférence ce vendredi 13 août 2020 que la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI) a connu un léger bouleversement à sa tête. Ainsi, le colonel Bernard Gnamankala arrive à la tête de cette administration, il remplace à ce poste le général de brigade Maurice Lendoye Engandzas.

Après le chamboulement intervenu en avril dernier, la Direction générale de la documentation et de l’immigration vient une fois de plus de connaître un nouveau changement. Le colonel Bernard Gnamankala prend donc les rênes de cette administration.

Il remplace à cette fonction le général de brigade Maurice Lendoye Engandzas qui assurait jusqu’à récemment la gestion de cette administration sous tutelle du ministère de l’Intérieur. Avant sa nomination, le nouveau patron de la DGDI occupait le poste de secrétaire permanent adjoint du Conseil national de sécurité.

Pour rappel, la Direction générale de la Documentation et de l’Immigration est chargée de recueillir et de centraliser toutes les informations sur la sécurité du territoire, des institutions et de l’économie nationale. Elle est garante de la sûreté de l’Etat et agit préventivement contre toute menace intérieure ou extérieure.