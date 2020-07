Gabon: le collège évangélique de Melen entre abandon et désolation

Etablissement autrefois réputé pour la qualité de son enseignement notamment à travers ses résultats aux différents examens nationaux, le collège évangélique Nang Essono Samuel de Melen n’est aujourd’hui plus que l’ombre de lui même. Bâtiments vétustes ou abandonnés, toitures arrachées, salles de classes où se côtoient toutes sortes de reptiles, en quelques années à peine cet établissement est devenu un véritable dépotoire.

Créé au début des années 70 sur le site ayant abrité les réfugiés de la guerre du Biafra, le Collège Evangélique Nang Essono Samuel de Melen autrefois réputé aussi bien pour son cadre que pour la qualité de son enseignement, n’est aujourd’hui plus que l’ombre de lui même. Entre gestion scabreuse, mauvaise gouvernance et absence d’investissements, cet établissement n’est plus aujourd’hui qu’un lieu de désolation.

Et pour cause, jamais de mémoire d’anciens dirigeants et même d’anciens élèves, cet établissement n’aura présenté un visage aussi pâle. Bâtiments abandonnés abritant désormais des reptiles en tous genres ou servant tout simplement d’abri à des délinquants des zones environnantes, toitures envolées, portes, fenêtres et autres plafonds arrachées, hautes herbes et excréments jonchant les salles de classes, telle est la vision actuelle de cet établissement.

Si ce constat est aberrant pour ce qui est du Collège évangélique de Melen, il l’est encore plus en ce qui concerne l’école primaire, qui est dans un état tout aussi lamentable. Propriétés de l’Eglise Evangélique du Gabon, ces deux établissements qui renvoient à s’y méprendre à des lieux de conflits armés, soulignent l’incapacité de cette congrégation à en assurer une gestion optimale.

Longtemps subventionné par l’Etat, l’enseignement privé protestant de l’Eglise Evangélique du Gabon (EPPEG) n’est à l’heure actuelle plus que l’ombre de lui même. Une situation qui selon un ancien dirigeant de ce Collège, « stigmatise l’incapacité et le manque de vision des dirigeants de l’église évangélique du Gabon, dont le seul but est d’amasser de l’argent au détriment du bien être des élèves et de l’enseignement ».



« Crève coeur » pour d’anciens élèves de ces établissements qui ont indiqué à notre rédaction « n’avoir pas de mots assez forts pour décrire cette situation », l’état de décrépitude avancé de cet établissement devrait interpeller le ministère en charge de l’éducation nationale, celui là même qui peine à offrir un cadre d’apprentissage aux élèves des écoles primaires, collèges et lycées du Gabon, malgré de nombreuses promesses.