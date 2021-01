Gabon: le collectif Jeune et volontaire plaide pour un développement «transgénérationnel»

Réunis ce dimanche 24 janvier au quartier Lalala dans le 5ème arrondissement de Libreville autour de leur président d’honneur Raymond Placide Ndong Meyo et leur coordinateur général Frédérique Ngome Menvie, les membres du collectif Jeune et Volontaire (JCV) ont évoqué un certain nombre d’aspects liés à une croissance concertée du pays. Entre bilan et perspectives, l’association à but non lucratif a notamment plaidé pour un développement « transgénérationnel porté par des valeures morales et sociétales ».

S’il était tout d’abord question « de faire un point de bilan des activités de 2020 et de se prononcer sur les perspectives pour l’année 2021 » pour cette association sur orbite depuis moins de deux ans, comme l’a rappelé Raymond Placide Ndong Meyo son président d’honneur, la rencontre de ce dimanche à surtout été l’occasion pour les membres du Collectif Jeune et Volontaire (CJV), de replacer « les valeurs morales et sociétales » au centre des débats.

En effet, insistant sur la nécessité de « former les Gabonais à la citoyenneté à travers le retour a des valeurs de base et d’entraide », ce collectif principalement actif dans le cinquième arrondissement de la Commune de Libreville, a donc tenu à réunir ses membres autour de cette cause. Ainsi, tout en lançant un « appel au discernement » le CJV a plaidé pour plus de « complémentarité entre les générations pour la prospérité de la communauté ».



Entre volonté d’approfondir les valeurs de connaissance, de partage, de solidarité, d’humanisme et de responsabilité citoyenne, et désir d’être un acteur du processus de développement, le CJV entend se déployer. Une volonté portée par l’ambition de pousser « ces jeunes arbres » censés « assurer la pérennité de la forêt » comme le veut l’adage.