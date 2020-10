Gabon: le collectif des populations de Marseille 2 «disposé à aider Kabi BTP à retrouver sa parcelle»

Faisant suite à la sortie du directeur général de l’entreprise Kabi BTP Étienne Mambenda, le collectif des populations de Marseille 2 semble être décidé à poursuivre le bras de fer. Pour preuve, lors d’une conférence de presse animée ce mardi 13 octobre, les 93 familles autochtones et propriétaires de parcelles dans cette zone ont balancé d’un revers de la main la proposition faite par l’entreprise de BTP, indiquant au passage, de manière ironique, qu’ils étaient disposés à aider la société Kabi BTP à retrouver sa parcelle.

C’est par la voix de leur avocat Me Bérenger Nze que le collectif des populations de Marseille 2 a tenu à réagir à la récente sortie du responsable de l’entreprise de BTP. Si lors de sa conférence de presse Etienne Mambenda avait réaffirmé la volonté de l’entreprise de régler ce litige à l’amiable en proposant d’intégrer toutes les familles gabonaises présentes dans cette zone, les concernés ont battu en brèche cette proposition.

Lors de son intervention Me Bérenger Nze a indiqué que ses clients étaient disposés « à aider la société Kabi BTP à retrouver sa parcelle numéro 1, qui se trouve dans la section YE8 située dans la zone du ler Campement. A contrario, notre section YE7 est située dans la zone dite Marseille 2. Donc deux zones complètement différentes ». Le conseil du collectif des populations de Marseille 2 a alors relevé que les propos étaient empreints de « confusion ».



Pis, l’avocat a accusé le directeur général de Kabi BTP Etienne Mambenda de « faire dans le trafic d’influence, en menaçant ses clients de déguerpissement ». « Dans les documents dont nous disposons tous, signés par l’ANUTTC, l’instance habilitée, les limites entre les sections YE 8, dont Kabi BTP est propriétaire du titre foncier, et la section YE 8 où résident plus d’une centaine de familles du collectif que je défends, sont clairement établies », a souligné Me Bérenger Nze.