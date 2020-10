Gabon: le Code des investissements en vigueur en 2021

Ce mercredi 21 octobre 2020 le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a présidé un Conseil de cabinet interministériel axé sur la promotion des investissements et la question de l’amélioration du climat des affaires. Il était question pour la ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats publics-privés, chargée de l’amélioration de l’Environnement des Affaires, Carmen Ndaot d’expliciter son plan d’action qui sera axé non seulement sur la recherche de nouveaux investisseurs mais aussi l’élaboration du Code des investissements.

Face au chef du gouvernement, Carmen Ndaot a présenté le plan d’action prioritaire de son departement ministeriel qui se veut être l’un des moteurs de la relance de la croissance et de la diversification de l’économie. Au nombre des dossiers sur la table de ce département, il y a la question de l’augmentation des investissements privés « qui vont générer des richesses et donc, de la croissance ».

Pour ce qui est de la promotion des investissements, Carmen Ndaot a indiqué qu’il s’agira plus précisément du Code des investissements dont la mouture finale pourra être livrée à la fin du deuxième trimestre de 2021, de la réduction des délais de création des entreprises par la mise en place d’un guichet unique et numérique ou encore de la création d’ici décembre de deux nouvelles zones d’investissements spéciales dans le secteur bois, notamment dans le Haut-Ogooué et le Moyen Ogooué.

Au regard de la rareté de la ressource budgétaire Carmen Ndaot a indiqué que son département a mis en place pour la période sus-indiquée des structures de pilotage des PPP, à savoir l’organe de pilotage, celui de l’évaluation des offres et l’organe de régulation.