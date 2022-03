Gabon: le Code de santé publique en examen au Parlement

Ecouter cet article Ecouter cet article

Priorité phare du plan d’action triennal de santé 2020-2022 au Gabon, le Code de la santé en République Gabonaise serait actuellement en examen au Parlement. C’est le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, qui l’a annoncé le lundi 7 mars dernier à l’occasion de la présentation des réalisations du pivot social du Plan d’accélération de la transformation (PAT).

Il y a près de deux ans, soit le 16 octobre 2020, le ministre de la Santé avait procédé au lancement des premiers travaux de consultation nationale sur le projet portant création du Code de la santé en République Gabonaise. Interrogé sur les avancées de ce projet, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a indiqué face à la presse, que « ce Code a été élaboré. Aujourd’hui il est en examen au Parlement en vue de son adoption ».

Le Code de la Santé en République gabonaise est en effet un outil normatif qui s’inscrit dans le plan de santé 2020-2022 au Gabon. Mais c’est surtout un des objectifs du Plan d’accélération de la transformation dans son volet santé. Il devrait permettre de formaliser les objectifs de santé publique et formuler les politiques de santé au Gabon. Devant s’appliquer aussi bien au secteur public que privé sous réserve des particularités propres à chaque secteur, ce Code de santé vise à faire émerger un système de santé mieux structuré.

Pour l’heure, les dispositions de ce Code de santé sont peu connues. Toutefois, la politique de santé pourrait s’articuler autour de plusieurs ambitions, dont l’amélioration des résultats sanitaires, la réduction des inégalités en matière d’offre de soins et d’accès au médicament, l’efficience du système de santé, et l’opérationnalisation des départements et régions sanitaires.