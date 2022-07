Gabon: le CNTS lance une semaine de dépistage de la drépanocytose

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du lundi 04 au samedi 09 juillet 2022, se tient au Centre national de transfusion sanguine (CNTS) une campagne de dépistage gratuite de la drépanocytose. Une initiative qui a pour but de permettre à chaque individu de prendre connaissance de son électrophorèse afin de lutter contre cette maladie.

Considérée comme un problème de santé publique au Gabon, avec près d’un tiers de la population porteuse de la tare et 2% qui développent la maladie, la drépanocytose encore appelée anémie falciforme, est une maladie génétique héréditaire qui provoque des baisses importantes du taux d’hémoglobine, nécessitant souvent la transfusion sanguine.

Conscient de la dangerosité de cette altération, le CNTS a donc initié une campagne de dépistage gratuite au bénéfice des habitants de tous les quartiers et arrondissements de Libreville dans l’optique de connaître leur statut vis-à-vis de cette affection et prévenir les cas de Drépanocytose. Et ce grâce à un examen qu’on appelle l’électrophorèse de l’hémoglobine qui sert à détecter les anomalies de forme et la concentration de l’hémoglobine ainsi que la protéine des globules rouges qui sert au transport de l’oxygène.



Au Gabon, une personne sur quatre est porteuse du gène de la drépanocytose. Cette maladie génétique affecte durement la vie quotidienne des personnes atteintes mais également celle de leurs familles. Cette campagne de dépistage gratuite organisée par le CNTS est une action sanitaire de plus qui vient renforcer la lutte contre la drépanocytose.

Geneviève Dewuno

