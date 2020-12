Gabon: le CNTS désormais certifié ISO 9001 version 2015

C’est ce jeudi 17 décembre 2020 que s’est déroulée la cérémonie de remise officielle de la certification ISO 9001 au Centre national de transfusion sanguine ( CNTS ) au sein de ladite structure. Une récompense pour cet outil d’amélioration de l’offre de soins publics qui aura su développer un management de qualité sous la houlette de son directeur général Olivier Rébiénot Pellegrin.

C’est en présence du ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, que le directeur général du Centre national de transfusion sanguine a reçu son accréditation au rang d’entreprise de qualité supérieure. Une certification qui manifestement témoigne de la qualité de produits fournis par ledit centre qui enregistre en moyenne 31 000 produits sanguins collectés et traités chaque année à partir de dons des bénévoles.

Dans son mot de remerciement, le premier responsable de cette structure n’a pas manqué de remercier ses collaborateurs pour la débauche d’énergie et le professionnalisme qui les caractérisent. Olivier Rébiénot Pellegrin en a profité pour faire un bref rappel sur le rôle joué par ses équipes. « Les produits sanguins collectés par le CNTS sont transfusés à plus de 90 % dans les hôpitaux du pays, et profitent en partie aux enfants et femmes », a indiqué le directeur général du CNTS.

Pour sa part, le ministre de la santé a interpellé ses collaborateurs sur la nécessité de s’imprégner de leur nouveau statut . « C’est un travail de qualité fait de sacrifice et d’engagements dans lequel vous venez de vous engager. Accepter volontairement de rentrer dans une démarche qualité suppose mettre de côté toutes les habitudes insidieuses », a rappelé le Dr. Guy Patrick Obiang.

Toutefois, il est judicieux de préciser que la certification ISO 9001 version 2015 est acquise pour une durée de 3 ans, renouvelable après un audit d’experts de la Normalisation. Pour information,cette norme internationale de qualité vise l’appréhension de la chaîne de valeur au profit du client. Implicitement, elle renvoie à la satisfaction du client.