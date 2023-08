Ecouter cet article Ecouter cet article

Lancé en janvier 2021, le plan d’accélération de la transformation (PAT) de l’économie gabonaise évalué à plus de 3000 milliards FCFA tend à des résultats concrets. Pourtant, le rapport à mi-parcours a révélé des incongruités flagrantes. C’est le cas des 10 millions d’individus qui auraient bénéficié des prestations de la Cnamgs alors même que la population est évaluée à 2,4 millions d’âmes selon la Banque mondiale.

À l’aube des joutes électorales très attendues, Ali Bongo Ondimba se doit de rassurer son électorat pour s’assurer un 3ème mandat. Une ambition qui passe par la justification de la mise en œuvre de son projet de campagne qui garantissait l’émergence du pays. Seulement dos au mur avec le rapport fourni par Harold Leckat et Mays Mouissi, le Chef de l’Etat sortant a vite fait de mettre sur pied un plan triennal pour redresser ces 7 années moins efficientes que le premier mandat.

Le PAT, entre progression et contre-sens

Dans cette synthèse présentée, le lundi 31 juillet dernier, le secrétaire exécutif du Conseil national du PAT met en exergue les réalisations depuis 2 ans. Yves Sylvain Moussavou Boussougou, a indiqué qu’en dépit d’un contexte peu favorable, le Plan d’accélération de la transformation pourrait même atteindre les 90% de concrétisation d’ici la fin de l’année.

S’il s’est dit satisfait que « l’objectif de relance de l’économie gabonaise a été pleinement atteint », le secrétaire exécutif du Conseil national du PAT a donné lecture d’une donnée quelque peu insoutenable techniquement. Il s’agit des « plus de 10 millions de bénéficiaires de la Cnamgs ». Comment serait-ce possible pour une population d’à peine 2,3 millions d’habitants?

Une sémantique entretenue pour sauver le soldat Ali Bongo ?

Si le Plan d’accélération de la transformation demeure une stratégie de développement salutaire en ce sens qu’il vient dynamiser l’économie gabonaise, il reste qu’affirmer qu’il y aurait eu 10 millions de bénéficiaires des services de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale est tout sauf envisageable. Et pour cause, le bénéficiaire d’une prestation sociale est un individu.

Ce dernier peut donc recevoir plusieurs prestations de la CNAMGS. Ce schéma technique de l’assurance maladie ne saurait donner lieu à une multiplication des bénéficiaires en fonction des services reçus. Mais plutôt des prestations. Car, par principe, le nombre de bénéficiaires d’un service public dans un espace donné ne peut pas excéder le nombre d’individus susceptibles d’en profiter. Il aurait été préférable pour l’éxécutif de substituer « bénéficiaires » par « prestations » pour se donner un sens logique.