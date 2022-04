Gabon: le Club de sport Belle&Fort organise la 5ème édition de la Marche commando

Ecouter cet article Ecouter cet article

Pratiquer le sport activement est un gage de bonne santé. Conscient des innombrables vertus qui en découlent, le Club de sport Belle&Fort organise le samedi 7 mai prochain, la 5ème édition de la Marche commando. L’initiative permettra aux participants d’inculquer le goût de l’effort, la cohésion sociale et le dépassement de soi.

Pour la perte de poids, le renforcement du mental et le bien-être, c’est le bon plan à ne pas manquer à Libreville. Ce groupe de personnes engagées, composé de 30 participants en moyenne par semaine, est l’occasion de pratiquer le samedi 7 dès 7h30 le sport autrement et en bonne compagnie. A cet effet, le club de sport Belle&Fort organise la 5ème édition de la « Marche commando ».

Pour le groupe qui existe depuis près de 5 ans maintenant, l’objectif est d’apporter une régularité dans la participation collective. Une volonté manifestée par la décision d’organiser des séances collectives afin de concentrer le maximum de personnes et de s’encourager mutuellement. « Notre but est d’inculquer le goût de l’effort, la cohésion sociale et le dépassement de soi et cet événement est à vivre avec des amis, la famille , des collègues de bureau. Un bel instant découverte » a déclaré le coach Jeffrey Evoui, l’un des organisateurs dudit évènement.

Les inscriptions se font directement via airtel money au numéro du club 077000740 et en présentiel le jour même de la marche, au prix forfaitaire de 2000 FCFA. Nul doute que l’activité pédestre du Club de sport Belle&Fort pourra devenir un rendez-vous incontournable à Libreville mais aussi un évènement sportif national avec l’appui des sponsors dans un pays où tous les moyens semblent être destinés au football.