Gabon: le clan Aubameyang substitué par les Do Marcolino ?

Longtemps décrié à cause d’une place trop prononcée au sein de la tanière des Panthères avec un manager général, un fils capitaine et un autre fils intendant adjoint, le clan Aubameyang semble désormais appartenir au passé. Une mise à l’écart qui sonne comme un tremplin pour le clan Do Marcolino qui a tacitement été mis en poste. Une affaire de famille !

Faut-il appartenir à une famille de footballeurs pour occuper un poste dans le staff des Panthères du Gabon ? C’est la question qu’il convient de se poser. Pis, avec l’émergence du présence poussée de clans, on en vient à se demander si l’équipe nationale de football est devenue une affaire de famille. Out les Aubameyang avec la retraite annoncée de Pierre-Emerick Aubameyang qui a conduit au retrait non justifié de son géniteur Pierre Aubameyang et son aîné Willy Aubameyang, respectivement manager général et intendant adjoint de l’équipe A.

Absents durant le stage à Chantilly en France puis à Barcelone et même en République démocratique du Congo, le clan Aubameyang semble être solidaire derrière celui qui est certainement le meilleur joueur de tous les temps de notre pays. Seul bémol, des sources proches de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) déplore l’absence de communication de la légende d’Azingo et son fils. « Aucune démission n’a été portée sur la table du président. Et ce, même avant sa détention préventive à la prison centrale. On se questionne sur leurs absences », a-t-elle indiqué.



Seulement, il semble que les postes non officiellement délaissés, aient d’ores et déjà été comblés par Fabrice Do Marcolino. Pour le journaliste sportif, l’ancien attaquant d’Angers en France et des Panthères seraient un incontournable dans la sélection depuis des années car étant « omniprésent ». Une mainmise qui a sûrement permis à son fils, à peine passé pro à Rennes, d’être sélectionné et testé. Que dire d’Arsène Do Marcolino annoncé avec insistance dans le staff. Un clan aurait-il remplacé un autre ? Faut-il un clivage pour que les choses marchent ? Que chacun se fasse sa petite idée.