Gabon: le CIRMF recommande de ne pas acheter de nouveaux poulet de chair

Faisant suite au communiqué annonçant la découverte de cas de grippe aviaire H5N1 dans 3 élevages situés dans la zone de Meyang, dans le département du Komo Mondah dans la province de l’Estuaire, les autorités sanitaires ont décidé de prendre le taureau par les cornes. A cet effet, le directeur général du Centre interdisciplinaire de recherches médicales de Franceville (CIRMF), le Pr. Jean Bernard Lekana Douki a invité les populations à ne plus acheter de la volaille.

Alors que la pandémie de la Covid-19 continue de sévir avec très peu de cas, une nouvelle maladie touchant des espèces animales fait à nouveau la une des médias. En effet, dans un communiqué signé des ministres de la Santé et des Affaires sociales et de l’Agriculture et de l’alimentation, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et Charles Mve Ellah, le Centre interdisciplinaire de recherches médicales de Franceville (CIRMF) indiquait avoir découvert des foyers de grippe aviaire H5N1 dans 3 fermes de la province de l’Estuaire.

Une découverte pour laquelle les autorités sanitaires ont tenu à réagir promptement pour le bien-être de la population. A cet effet, le Directeur général de la CIRMF a invité les usagers à plus de précautions. « Maintenant qu’on a détecté la grippe aviaire, le principe de précaution serait de ne pas acheter de nouveaux poulets et de nouveaux œufs. », a déclaré le Pr Jean Bernard Lekana Douki. Une recommandation qu’il invite les usagers à respecter scrupuleusement pour leur bien-être.

Par ailleurs, voulant agir promptement et dissiper toute crainte de la part des populations, le numéro 060 00 76 79 a été mis à disposition pour répondre à toute question du public. Une équipe d’experts sera à pied d’œuvre dans les tout prochains jours afin de procéder à une visite dans les différentes fermes et villages environnants de l’Estuaire pour des campagnes de sensibilisation et de prélèvement d’échantillons pour analyses.