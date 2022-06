Gabon: Le Cipres en mission d’inspection des organismes de protection sociale

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 27 juin 2022, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong a reçu en audience une délégation de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES) conduite par son Secrétaire exécutif Cécile Gernique Djukam Bouba. Une visite qui s’inscrit dans le cadre du contrôle des recommandations formulées auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS).

C’est en présence des partenaires sociaux, du directeur général de la CNAMGS Severin Anguile, de l’Administrateur provisoire de la CNSS Christophe Eyi que le Secrétaire exécutif de la CIPRES a été reçu en audience par le ministre de la Santé et des Affaires sociales, dans le cadre d’une visite d’inspection des deux organismes sociaux. Il était question pour Cécile Gernique Djukam Bouba de vérifier l’application des réformes prises pour le bon fonctionnement de ses deux entités de protection sociale.

Au cours de leur rencontre, les deux parties ont abordé la question relative à la gestion technique, administrative et financière afin d’évaluer le niveau de la mise en œuvre des recommandations formulées par la commission de surveillance de prévoyances sociales (CSPS). Aussi, le Secrétaire exécutif Cécile Gernique Djukam Bouba n’a pas manqué d’aborder la question des ratios prudentiels et des différentes normes de performances fixées par le conseil des ministres de la CIPRES qui s’est tenu le 03 juin dernier à Genève en Suisse.

Tout en saluant l’initiative menée par la CIPRES, le membre du gouvernement a rassuré ses hôtes sur l’engagement profond du gouvernement à résoudre les dysfonctionnements qui prévalent au sein de la CNSS et la CNAMGS. Occasion pour le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong d’attirer l’attention des Responsables de la CNSS et de la CNAMGS afin de tout mettre en œuvre pour le bon déroulement de la mission.

Geneviève Dewuno

