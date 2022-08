Gabon: le chiffre d’affaires du secteur touristique en hausse de 185,2% en 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce que révèle la note de conjoncture sectorielle élaborée par le ministre de l’Economie et de la Relance. En effet, au premier trimestre de l’année en cours, le chiffre d’affaires du secteur s’est amélioré de 185,2 %, conforté par les segments de l’hébergement (161,6 %) et de la restauration (225,3 %).

Selon les données compilées par la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale, ce secteur a connu une hausse du nombre de client soit 48 % induisant un gain de 5,7 points sur le taux d’occupation. « Cependant, le prix moyen recule de 8,73 % justifié par les grilles tarifaires revisitées dans certaines structures encore peu fréquentées », indique le document.

Des performances qui confortent la reprise dans le secteur depuis l’assouplissement des restrictions gouvernementales, en plus de la levée de celles-ci depuis le 10 mars 2022.

À noter que le secteur de l’hôtellerie, restauration et tourisme a été le secteur le plus impacté par les contrecoups de la pandémie du Covid-19 en 2020, selon la note de conjoncture. En effet, le chiffre d’affaires du secteur avait chuté de 52 % entre 2019 et 2020.