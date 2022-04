Gabon: le chiffre d’affaires du secteur BTP en hausse de 18,6%

Ecouter cet article Ecouter cet article

Malgré une année marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, qui a eu un impact indéniable sur l’économie nationale, le secteur du BTP a su tirer son épingle du jeu. En effet, l’activité aura permis d’engranger 72,6 milliards FCFA à la fin décembre 2021.

Selon les données de la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF) le dynamisme de cette branche a été soutenu sur l’année 2021, par le segment bâtiment et travaux publics, en lien avec les travaux de La Transgabonaise, la réhabilitation de la voie ferrée, la réhabilitation des voiries urbaines et d’adduction d’eau, la construction des nouvelles salles de classe.

Ainsi, son chiffre d’affaires a augmenté de 18,6% en glissement annuel, à 72,6 milliards FCFA. Une belle performance qui s’explique par la reprise des activités connexes notamment les autres industries de transformation tel que la peinture, le placage entre autres.

Grâce à la flexibilité introduite par la mise en œuvre des contrats chantier, les effectifs se sont portés à 2 108 agents pour une masse salariale en repli de 8,1%.