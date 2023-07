Gabon : le CGE proroge la date limite de dépôt des candidatures

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans une communication datée du 10 juillet 2023 parvenue à la rédaction de Gabon Media Time, le Centre gabonais des élections (CGE) a décidé en assemblée plénière de « la prorogation de la date limite de dépôt de déclaration de candidature » pour les élections présidentielle, législatives et locales du 26 août prochain. Cette décision fait suite à la demande formulée par les différents acteurs politiques et dans le souci du respect des dispositions légales en matière électorale.

Initialement prévue pour le mardi 11 juillet 2023 à 18 heures, la date limite de dépôt de candidature aux élections générales du mois prochain a été prorogée par le bureau du Centre gabonais des élections au vendredi 14 juillet prochain à 18 heures. Il faut dire que par cette décision consensuelle, le CGE a tenu à se soumettre au respect scrupuleux de la loi à la suite des demandes formulées par les acteurs politiques.

Prévue se tenir le 26 août prochain, les élections générales, organisées pour la première fois en République gabonaise, connaissent quelques couacs depuis le début du processus. Entre la crise née de la composition du bureau du Centre gabonais des élections, en passant par la prorogation de la date limite de révision de la liste électorale et aujourd’hui celle du dépôt de déclaration de candidatures, les méthodes du CGE suscitent des inquiétudes quant à l’issue d’une élection apaisée.



Ces soubresauts et prorogations qui ne cessent de s’accumuler confortent la position de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (UDIS). Le parti présidé par Hervé Patrick Opiangah a, en effet, au cours d’une conférence de presse animée ce jeudi 06 juillet 2023 par ses porte-paroles Jo Dioumy Moubassango, Ferdinand Demba, Suzanne Mazana-Mayimba et Pascal Nkoulou, sollicité un report des élections générales afin de prévenir d’éventuels débordements.