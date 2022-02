Gabon: le CGC en conseil d’administration pour la désignation d’un commissaire aux comptes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 22 février 2022, s’est tenu par visioconférence le Conseil d’administration du Conseil Gabonais des Chargeurs (CGC). Une séance qui avait pour principale ordre du jour l’examen des offres techniques et financières des Cabinets d’experts comptables ayant soumissionné à l’appel d’offre de cette entité mais aussi la nomination d’un commissaire aux comptes.

Cette séance du Conseil d’administration placé sous la présidence Justin Maganga Manfoumbi s’inscrit dans la droite ligne de rencontres du 04 novembre 2021. Rencontre qui avait permis de décliner les ambitions de la Conseil gabonais des chargeurs en matière d’amélioration de sa gouvernance pour la restauration de ses lettres de noblesse conformément aux orientations des plus hautes autorités.

Ainsi, les membres du conseil ont pu examiner les offres techniques et financières des cabinets d’experts comptables ayant soumissionné à l’appel d’offre. « Dans la vie d’une entreprise quelconque, recourir à un cabinet d’expert-comptable, c’est avant tout rechercher une assistance méthodiquement éclairée et techniquement outillée sur un certain nombre de domaines participant à une meilleure gestion », a indiqué le président du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration par délibération a procédé à l’examen des candidatures des cabinets Bekertilly, KPMG, Ernst et Young et le cabinet Fiduge. Au terme de cette procédure, le cabinet retenu sera notifié très prochainement.