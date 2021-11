Gabon: le Cercle des élites sensibilise sur les cancers à Port-Gentil et Omboué

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans un contexte de crise sanitaire particulier, le Cercle des élites, plateforme associative intervenant dans l’Ogooué Maritime, a décidé d’élever la voix pour sensibiliser le public contre les cancers masculins. Ses membres envisagent une série d’actions dans les lycées et collèges, dans les marchés, entre autres, pour encourager les hommes de Port-Gentil et d’Omboué, à se faire dépister contre le cancer de la prostate.

Après Octobre rose, mois symbolisant la campagne de lutte contre les cancers féminins, cap sur novembre bleu, mois de sensibilisation à la prévention des cancers masculins. Plusieurs associations, entreprises, entre autres, se sont données la mission de véhiculer des messages importants auprès du grand public à propos des cancers masculins, notamment le cancer de la prostate, le plus répandu chez les hommes au Gabon.

C’est le cas de l’association le Cercle des élites. Elle entend mener une campagne de sensibilisation « à grande échelle » dans les villes de Port-Gentil et d’Omboué. Elle prévoit particulièrement de s’investir dans les lycées et collèges, les marchés et les lieux à forte concentration.

Tout au long de ce mois de novembre, les hommes sont invités à se faire dépister. Les hommes de plus de 45 ans sont particulièrement les plus concernés par cet examen de la prostate. Celui-ci peut se dérouler de deux manières différentes: le toucher rectal et le dosage du PSA (antigène prostatique spécifique).

Selon les spécialistes, le toucher rectal consiste à introduire un doigt ganté dans le rectum. Le geste permet au médecin de vérifier le volume, la consistance et la texture de la surface de la prostate. Le PSA, quant à lui, permet, via une prise de sang, de mesurer le taux d’antigène prostatique (une protéine produite par la prostate) spécifique dans le sang.