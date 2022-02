Gabon: le centre médical de Guietsou en manque de médicaments depuis 3 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

Abandonnés et désabusés, c’est en résumé le ressentiment des populations de Guietsou, chef-lieu du département de la Mougalaba dans la province de la Ngounié qui sont laissés pour compte et flirtent avec la mort à chaque fois qu’un habitant de cette contrée est atteint d’une maladie. Pour cause, le Centre médical manque de médicaments depuis plus de trois ans. Une situation qui a contraint le personnel médical à déserter la structure au vu de l’impossibilité d’administrer aux populations les meilleurs soins, rapporte l’Agence gabonaise de presse.

Située dans le département de la Mougalaba, Guietsou est une des localités du Gabon, où l’accès à la santé de base révèle être quasiment impossible. Et pour cause, les rayons sur lesquels sont d’habitude disposés les médicaments sont vides, sinon les quelques rares produits existants sont tous périmés. Plusieurs habitants indiquent que des compatriotes ont déjà trouvé la mort à cause du manque criant de matériels permettant de mieux se faire prendre en charge. Pire, le piteux état de la route ne facilite pas l’évacuation vers d’autres villes.

Une situation déplorable ayant causé une mise au chômage du personnel médical qui est dans l’incapacité de prendre en charge les patients et pour laquelle les populations sont les premières victimes. « Le personnel qui est là au Centre médical délivre des ordonnances aux malades, quitte à eux de faire acheminer ailleurs pour trouver les médicaments, dans de telles conditions on se voit mourir » a déploré un habitant de la région. Lequel en appelle à l’intervention des autorités notamment l’Office provincial pharmaceutique, via la direction régionale de santé centre sud.

Si certains riverains de Guietsou se retournent vers la pharmacopée pour se procurer des plantes médicinales, ce ne sont pas toutes les pathologies qu’ils trouvent des remèdes. Ainsi, les patients sont obligés de rallier la ville de Mouila où se trouvent des structures sanitaires appropriées telles que le Centre hospitalier régional, le Centre médical urbain, les dispensaires,l’hôpital privé de l’Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon à Bongolo par Lébamba, dans le département de la Louétsi-Wano pour ne citer que ceux-là.

Toute chose qui devrait interpeller les plus hautes autorités en l’occurrence le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et le ministre de la Santé, le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong afin qu’ils se penchent également sur ce cas qui fait écho à l’appel de nombreuses structures hospitalières de l’intérieur du pays qui manquent d’équipements pour prendre en charge comme il se doit ces nombreux compatriotes. Une situation inégalitaire qui contraste avec la volonté de l’égalité des chances prônée par le chef de l’État Ali Bongo Ondimba, qui intègre la capacité pour tout citoyen d’être pris en charge de manière égalitaire au sein des hôpitaux et dispensaires.