Gabon: le Centre des métiers du transport au menu de l’échange entre Madeleine Berre et Abdallah Sbihi

Le jeudi 01 octobre 2020 le ministre en charge de la Formation professionnelle, Madeleine Berre, a reçu en audience l’ambassadeur du Maroc au Gabon, Abdallah Sbihi. Il était question lors de cette rencontre, de faire le point de l’état d’avancement des travaux de construction du Centre de formation professionnelle dans les métiers du transport et de la logistique.

Cette rencontre qui a eu lieu dans une atmosphère conviviale était l’occasion pour les deux personnalités d’évoquer la coopération entre le Royaume chérifien et la République gabonaise notamment dans le domaine de la formation professionnelle. A cet effet, ils ont échangé sur l’avancement des travaux de construction de ce centre de formation.

Si lors de la rencontre Madeleine Berre a assuré que « les travaux sont en cours d’achèvement dans la commune d’Akanda », le membre du gouvernement a souhaité un accompagnement de la partie marocaine après le lancement des activités du Centre. A noter que ce centre de formation qui devrait accueillir plus de 1000 stagiaires assurera la formation initiale des jeunes et la formation continue des salariés des entreprises, dans une dizaine de filières des secteurs du transport et de la logistique.

Par ailleurs, l’ambassadeur du Maroc Abdallah Sbihi a marqué son accord et son « entière détermination afin que le Gabon, pays frère, puisse bénéficier de l’expérience et de l’expertise du Maroc, et ce en fonction des besoins qui seront exprimés pour une meilleure insertion des jeunes Gabonais dans le marché du travail ».