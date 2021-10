Gabon: le Centre de formation de Mvengue bientôt opérationnel

Ecouter cet article Ecouter cet article

Une délégation constituée de plusieurs membres du gouvernement conduite par la ministre en charge de la Formation professionnelle, Madeleine Edmée Berre et le ministre de l’Education nationale, Pr. Patrick Daouda Mouguiama, s’est rendue à Franceville, le 5 octobre dernier. Objectif, s’assurer de l’avancement des travaux du Centre multisectoriel de formation et d’enseignement professionnel de Mvengué avant son opérationnalisation dans les tout prochains mois.

À l’issue du Conseil de ministres du 7 avril 202, le gouvernement adoptait le projet de décret portant création et organisation du centre de formation multisectoriel de Mvengué, à Franceville, entre autres. Cet établissement, selon le gouvernement, a pour vocation de réorienter la formation vers les métiers pourvoyeurs d’emplois et répondre à la problématique du chômage des jeunes.

Un peu plus de 6 mois plus tard, les membres du gouvernement se sont rendus sur le site de cet établissement pour apprécier l’évolution des travaux exécutés par l’entreprise adjudicataire chinoise AVIC-International. Le chantier est quasiment achevé, la construction des bâtiments a été finalisée. Le volet technique et l’aménagement des espaces extérieurs seraient également fin prêts. Selon le coordinateur général adjoint de la cellule de gestion et de suivi du projet, Hilaire Mintsa, « tout est fin prêt pour que le Centre de formation de Mvengué puisse être mis en service ».

Le Centre de formation de Mvengue, rappelons-le, sera chargé d’assurer la formation initiale et continue, notamment en génie mécanique, génie industriel, génie électrique et électronique ainsi qu’ingénierie du soudage, entre autres. Des formations qui devraient pouvoir répondre à la problématique de l’inadéquation formation-emploi au Gabon.