Gabon: le Centre de formation aux métiers du transport et de la logistique portera le nom de Mohammed VI

C’est à l’issue du Conseil des ministres tenu le vendredi 20 novembre dernier par visioconférence sous la présidence du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, que le projet de décret portant création et organisation du Centre de formation et d’enseignement professionnels aux métiers du transport et la logistique a été adopté. Un établissement public qui portera le nom du roi du Maroc Mohammed VI.

Situé dans la commune d’Akanda, le Centre de formation et d’enseignement professionnels aux métiers du transport et la logistique est un établissement d’une superficie de plus de 3 hectares dont 4.600 m2 de surface couverte et 6.000 m2 de piste de manœuvre. En termes de capacité d’accueil, ce ne sont pas moins de 1.000 personnes qui pourront s’y faire former par an.

Un véritable pôle d’excellence orienté vers la formation initiale des jeunes et la formation continue des salariés d’entreprises dans les filières des secteurs du transport et de la logistique. Une discipline peu développée pourtant les activités portuaires et aéroportuaires sont une source de revenus pour l’État engagé dans une rationalisation de son économie.

Lancé en juin 2015, et financé par le Roi Mohammed VI via sa Fondation éponyme Mohammed VI pour le développement durable (40 MDH) et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (17 MDH), ce centre qui ambitionne d’offir des compétences supplémentaires au secteur portera le nom du bienfaiteur. Une nouvelle qui risque tout de même de faire jaser dans les rues de Libreville.