Gabon: le centre culturel gabonais célèbre la Journée Internationale de la Femme Africaine

Ce samedi 31 juillet 2021, le centre culturel gabonais célèbrera la Journée Internationale de la Femme Africaine (JIFA) encore appelée Journée Panafricaine des Femmes. A cette occasion, une conférence débat sous le thème « Femme, paix et citoyenneté » donnera le ton à cet évènement commémoratif de l’engagement des femmes de différents horizons et classes sociales dans le développement du continent.

La JIFA ou Journée internationale de la Femme Afro-descendante a pour objectif de définir des stratégies permettant aux femmes noires de faire face aux injustices sociales dont elles sont souvent victimes. A cet effet, pour sa 2ème édition, l’Institut culturel hispano lusophone (ICHL), centre culturel gabonais situé au quartier Sociga dans le 2e arrondissement de Libreville offre à ces dernières un cadre d’échanges et de partage d’expériences sur les contraintes et défis majeurs à leur bien-être.

Présidée par Paulette Missambo, ancien ministre de l’Education nationale et de la Santé, cette conférence est une occasion de plus de démontrer que la femme est le pilier sur lequel repose le développement de chaque société. Entre des thématiques comme l’autonomisation et le leadership féminin pour une citoyenneté responsable et la femme au cœur des systèmes de santé en Afrique et en Diaspora, cette journée promet d’etre riche en partages.

Adoptée à l’initiative de la militante féministe malienne, Awa Keitaa en 1962 , cette journée promulguée par l’Organisation des Nations unies (ONU) et l’Organisation de l’union africaine (OUA) en 1963, est officiellement consacrée le 31 juillet 1974 Journée Internationale de la Femme Africaine par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).