Gabon: le CCEF engagé dans la lutte contre la Covid-19

Dans le souci d’apporter son soutien dans la lutte contre la Covid-19 le comité des Conseillers du Commerce Extérieurs de la France au Gabon (CCEF) avec l’appui de l’Association de Solidarité avec les Soignants basée en France a procédé récemment à la remise d’une importante dotation composée d’Équipements de protection individuelle et autres produits de prévention. Une action qui fait suite à l’implication très remarquée des sociétés membres de cet organe qui depuis le début de la pandémie ont tenu à contribuer à la lutte contre ce virus.

En effet, c’est près de 5000 kits d’Équipement de Protection Individuelle composés de masques, charlottes, gants, surblouses et surchaussures destinés à l’hôpital d’instruction des armées d’Akanda, aux centres hospitaliers universitaires de Libreville et d’Owendo ainsi qu’au centre hospitalier régional de Melen. A cela s’ajoutent 9 000 masques, 1 200 surblouses, 10 oxymètres, 280 litres de solution hydroalcoolique, 1 500 litres d’eau minérale et 200 kg de riz qui sont répartis entre ces différents établissements.

Il faut souligner que depuis le déclenchement de la pandémie, plusieurs actions de solidarité ont été mises en place par des entreprises françaises pour soutenir les efforts des autorités gabonaises dans la lutte contre la Covid-19. Au nombre des entreprises ayant contribué, on compte entre autres Canal+ Gabon qui a offert plus de 10 tonnes en denrées alimentaires de première nécessité à la banque alimentaire nationale ou encore la mise en place de campagnes de sensibilisation des populations sur la situation sanitaire actuelle via la diffusion gratuite de spots de l’UNICEF et de l’OMS et l’adaptation de la programmation.

La compagnie aérienne Air France qui a accompagné les autorités gabonaises pour l’organisation de vols de rapatriements pour 758 ressortissants ou résidents gabonais bloqués en France ou dans le reste du monde. La Société des brasseries du Gabon (Sobraga) qui a procédé à la distribution de près de 29 000 litres de solutions hydroalcooliques à travers plusieurs villes du pays ou encore GVA Gabon qui a fourni gratuitement une connectivité internet au comité de pilotage du plan veille et de riposte contre le coronavirus et à l’hôpital d’instruction des armées d’Akanda.