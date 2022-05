Gabon: «le carrefour de la diversité» porté sur les fonts baptismaux

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le week-end écoulé la salle des fêtes de la mairie du premier arrondissement de la commune de Port-Gentil a servi de cadre au lancement du mouvement politico-culturel, « le carrefour de la diversité ». Occasion pour le président de cette organisation Léon Ababé d’inviter les participants à un véritable sursaut patriotique.

Au cours de cette première convention qui réunissait un parterre d’invités, le leader associatif, par ailleurs président du mouvement « Les Patriotes », signataire du Pacte social, a tenu à présenter cette nouvelle plateforme qui entend fédérer toutes les couches de la société port-gentillaise et au-delà. Elle se donne pour mission de prôner la réappropriation des valeurs culturelles, ancestrales, séculaires et fraternelles au Gabon.

Lors de son intervention, Léon Ababé a d’ailleurs relevé que cette mission est encore plus que nécessaire au vu des enjeux de l’heure qui militent pour un réel vivre ensemble et pour la qualité du développement personnel et commun. « Il nous appartient de construire ensemble, une société harmonieuse qui garantisse les intérêts de chacun, petits comme grands, enfants, adultes, anciens », a-t-il déclaré.



Par ailleurs, le premier responsable du mouvement politico-culturel, « le carrefour de la diversité » a fustigé certains compatriotes encore accrochés à des marqueurs identitaires, ethniques, partisans, qui entravent une réflexion décomplexée. « Nos souvenirs nous montrent cette province côtière et même un pays, le Gabon, véritable terre d’accueil de migrations et de brassage interculturels. », a-t-il martelé.