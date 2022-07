Gabon: le Cardinal Nzapalainga présent aux Journées nationales de la jeunesse

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Cardinal Nzapalainga a pris part, le lundi 25 juillet dernier, à la messe d’ouverture de la 4ème édition des journées nationales de la jeunesse au sein de la Cathédrale Saint Charles Lwanga d’Oyem dans le chef-lieu du Woleu-Ntem. A cette occasion, le Cardinal de Bangui a tenu à exhorter les jeunes réunis sur l’unité, l’amour et le vivre ensemble, des valeurs que prône le Christ.

C’est en présence du Nonce Apostolique du Congo et du Gabon Monseigneur Javier Herrera Corona, de l’Évêque de la Basilique de Mongomo et l’ensemble des Evêques du Gabon qu’a été célébrée la messe d’ouverture des journées nationales de la jeunesse. Une 4ème édition qui a permis à l’ensemble des jeunes venus des 9 provinces du pays de communier en tant que frères et sœurs dans la foi.

Une rencontre rehaussée par la présence du Cardinal Dieudonné Nzapalainga, qui lors de son homélie, a mis un accent particulier sur le témoignage laissé en héritage par Jésus Christ. Il s’agit des principes fondamentaux d’un disciple du Christ. En l’occurrence la communion fraternelle, l’amour, l’unité et surtout le vivre ensemble. Une occasion pour chacun de faire une introspection dans sa relation avec le seigneur.

Initiées par le Pape Jean Paul II, les journées mondiales de la jeunesse ont pour but de rassembler les jeunes de tous les horizons autour du fils de Dieu. Ces derniers sont enseignés durant une semaine. Notons que les pèlerins auront des temps d’enseignements, de prières, de loisirs, d’excursion et bien d’autres activités qui concourent à développer leur savoir-vivre. Espérons que ces journées vont impacter leur cible.

Geneviève Dewuno