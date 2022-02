Gabon: le calvaire des populations continue sur l’axe Lebamba-Mbigou￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Laissé pour compte, l’axe Kanda-Mbigou est un véritable parcours du combattant pour les conducteurs même les plus aguerris. Et pour cause, la formation de gigantesques bourbiers lors de pluies intempestives. Les ressortissants de cette contrée bravent chaque jour le danger, entre route glissante, chemin sinueux et boueux, pour se rendre dans différentes localités sous le regard indifférent des autorités gouvernementales.

Il est de notoriété publique que le tronçon routier de la zone dite de la Ngounié-Sud est à des années lumière de celui de son homologue de la Ngounié Nord. Ce dernier étant plus développé, mieux aménagé et surtout parfaitement praticable en toute saison. Ainsi, se rendre à Mbigou est une mission quasi impossible pour les automobilistes. Excepté pour ceux qu’on peut qualifier de « kamikazes ».

Une situation inconvenante et particulièrement dangereuse qui expose de nombreux usagers de cette région et pour laquelle Paulette Mengue, gouverneure de la Ngounié a effectué une descente sur le terrain. Accompagnée des techniciens et du directeur provincial des Travaux publics, Urbain Mbadinga, la visite a permis à la première autorité de la province de faire un état des lieux.

Ce dernier a indiqué que des travaux sur ce linéaire ont débuté avec la réalisation d’un canal de 200 mètres et le traitement de la zone du bourbier, le remplacement des blocs de pierre et le rechargement de la voie d’environ 80 cm de latérite. En effet, le piteux état du tronçon routier est de nature à empêcher les déplacements de personnes, notamment, les évacuations sanitaires et le transport de marchandises.

Pour le traitement des bourbiers, le ministre des Travaux publics, Armel Bounda Balonzi a commis l’entreprise GET service BTP qui opère sur ce tronçon de procéder à la réhabilitation de cette voie. Une annonce qui sonne comme un début de solution mais pour l’heure ne semble être qu’effet d’annonce et poudre de perlimpinpin pour les populations.