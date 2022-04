Gabon: le cabinet Geotopo services désormais distributeur officiel de solutions Autodesk

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une conférence de presse organisée le vendredi 29 avril dernier au quartier Louis que le cabinet d’études en ingénierie GEOTOPO Services Sarl a présenté le nouveau partenariat avec CPA Afrique qui leur donne le statut de distributeur officiel des solutions Autodesk sur au Gabon et en Guinée-Équatoriale. Une reconnaissance qui devrait permettre aux entités privées et publiques de s’approvisionner localement en matière de logiciels innovants et un accompagnement technique prompt.

C’est devant une assistance composée d’entrepreneurs, d’agents publics et des professionnels du privé que le Cabinet GEOTOPO Services Sarl, a présenté de manière exhaustive l’ensemble des solutions innovantes qu’il entend mettre à leur disposition grâce au partenariat le liant à Autodesk, leader mondial dans le domaine des technologies de conception ingénierie et de fabrication. Autodesk est une firme américaine, propriétaire de plus de 100 logiciels qui sont entre autres, AutoCAD, Civil 3D, Revit, BIM 360, 3DS max, etc. A cet effet, Jean Noël Mintsa a rappelé la portée de cette opportunité inouïe pour une entreprise gabonaise.

« Être fournisseur officiel des solutions Autodesk est une aubaine pour les entreprises locales. Elles devraient comprendre que ce partenariat leur offre la possibilité d’avoir une proximité d’acquisition de logiciels et de formation. Ainsi ils n’ont plus besoin de faire des commandes à l’international », a indiqué le responsable CAO du Cabinet GEOTOPO Services. Non sans manquer de préciser que la prestation de service s’étend au service après-vente, à la formation des professionnels et des étudiants de grandes écoles, via la mise à disposition d’un support technique local.

Par ailleurs, le responsable CAO de ladite structure a souligné l’impérieuse nécessité de s’arrimer aux exigences internationales notamment acquérir des licences authentiques localement et avoir sur place, via CPA un centre de formation agréé Autodesk, le seul en Afrique subsaharienne. Une main tendue que l’assistance entend saisir. Pour information, GEOTOPO SERVICES Sarl est un cabinet d’ingénierie Gabonais spécialisé dans les systèmes d’informations géographiques, la géomatique, la fourniture des données Topographiques, Géotechniques et dans les études d’impact environnementales et sociales. Et ce, en pratiquant sous un « excellent rapport qualité prix ».

L’objectif de l’entreprise et de leur partenaire CPA est de donner des moyens techniques aux ingénieurs et techniciens, ainsi qu’aux aux futurs concepteurs, étudiants, pour réduire l’écart technologique entre l’Afrique et les pays développés.