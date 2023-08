Gabon : le Bugada annonce le paiement des « droits d’auteurs électoraux »

Ecouter cet article Ecouter cet article

Décidément, les mauvaises habitudes ont la peau dure au Gabon. Et pour cause, alors que l’opinion s’est accoutumée depuis des décennies à la distribution des « sacs de riz électoraux » durant les échéances électorales, le Bureau gabonais du droit d’auteur et des droits voisins (Bugada), vient, par le biais d’un communiqué paru ce jeudi 10 juillet 2023 dans le quotidien L’Union, d’annoncer la distribution des très attendus droits d’auteurs, laissant penser à une opération d’achat de conscience auprès des acteurs culturels.

Ce début de campagne s’annonce particulièrement riche en rebondissements du côté du secteur culturel gabonais. En effet, après des années d’attente, l’organisme de gestion collective des droits d’auteurs vient d’annoncer la mise à disposition des chèques à l’ensemble des acteurs culturels pour le compte de l’exercice 2022-2023.

« Le directeur général invite les auteurs d’œuvres de l’esprit inscrits et homologués au Bugada, à se rendre à l’Agence comptable dudit organisme, sise au Musée national des arts, rites et traditions, dès le 10 aout 2023 à 10 heures. Les intéressés doivent être munis de leurs cartes nationales d’identité ou de leurs passeports ainsi que leurs cartes de membres afin de percevoir les droits d’auteurs », peut-on lire dans le communiqué. Si cette nouvelle tombe à point nommé pour les artistes, elle ne manque pas de susciter des questionnements.

Un paiement des droits d’auteurs électoralistes ?

Il faut dire que le paiement de ces droits intervient à moins de 24 heures du lancement de la campagne électorale et laisse donc penser que cette opération n’a été lancée qu’à des fins électoralistes. Une idée corroborée par le fait qu’à chaque période électorale, les artistes sont extrêmement sollicités pour animer les campagnes des différents candidats aux élections. Ainsi, après s’être fait miroiter l’adoption d’un supposé statut de l’artiste, encore non promulgué, il faut le rappeler, voici désormais les « droits d’auteurs électoraux » pour satisfaire les artistes, temps de la campagne.