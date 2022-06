Gabon: le budget de l’Etat 2022 en hausse de 359 milliards de FCFA

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Conseil des ministres qui s’est tenu ce mardi 07 juin 2022 a permis l’adoption d’un projet de loi de finances rectificative pour le compte de l’année 2022. Un projet marqué par une hausse substantielle du budget de l’État équilibré en Ressources et en Charges à 3295,6 milliards FCFA soit une hausse de 359 milliards de FCFA.

En effet, cette hausse enregistrée dans le projet de loi de finances rectificative s’explique par l’effet combiné d’une hausse des principaux cours des matières premières. Elle tient compte d’une hausse de 33,3% du prix du pétrole gabonais vendu à 80 dollars, de la hausse des exportations de manganèse soit 4,9% par rapport à la loi de finances initiale avec un prix moyen de vente de la tonne de manganèse à 143,7 dollars, soit une hausse de 20,3%.

Des augmentations qui ont une incidence sur le niveau des recettes budgétaires de l’Etat qui seraient évaluées à 2239,4 milliards FCFA contre 1924,6 milliards FCFA arrêtés dans la loi de finances initiale, soit une hausse de 314,8 milliards FCFA, résultant essentiellement des revenus du secteur pétrolier. Toute chose qui a conduit le Conseil des ministres à réviser certains axes prioritaires. Il s’agira donc d’augmenter la prise en charge de l’assurance maladie au profit des Gabonais Économiquement Faibles (GEF); soutenir les prix des carburants et de la farine; poursuivre les travaux de la Transgabonaise dans le cadre du PAT; et poursuivre la prise en charge des coûts de restructuration des entreprises et établissements publics.



Les ressources de trésorerie et de financement se chiffreraient à 960,1 milliards FCFA contre 920,3 milliards FCFA arrêtées dans la loi de finances initiale, soit une hausse de 39,8 milliards FCFA, en lien avec les appuis budgétaires du FMI et de la BAD ainsi que l’émission de titres publics. Les dépenses quant à elles sont évaluées à 2102,2 milliards FCFA contre 1992,5 milliards FCFA dans la loi de finances initiale, soit une hausse de 109,7 milliards de FCFA.