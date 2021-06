Gabon: le budget 2021 de la Fegasa arrêté à 299 millions de FCFA

Ce mercredi 09 juin le siège de la Fédération gabonaise des sociétés d’assurances (Fegasa) a servi de cadre à une assemblée générale ordinaire de cette organisation. Au nombre des huits points inscrits à l’ordre du jour, les plus importants étaient entre autres l’adoption et l’approbation des comptes de l’exercice clos à décembre 2020 d’un montant de 238 millions de FCFA, l’adoption du budget 2021 arrêté à plus de 299 millions de FCFA, la sous tarification automobile, la cession légale nationale et internationale et la situation de la société liquidée AG.

Cette assemblée générale organisée conformément à l’article 13 des statuts de la Fegasa et dirigée par son président le Dr. Andrew Gwodog était l’occasion de faire un tour d’horizon de la situation financière de l’organisation. Une mise au point qui intervient dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au covid-19 et qui malgré un début d’année difficile aura été marqué par une résilience dans le secteur des assurances

Occasion pour les membres de cette organisation de saluer l’utilisation dans les normes du budget alloué au secrétariat général qui s’élevait à 238 millions de FCFA. « Nous avons approuvé avec une légère hausse de 61 millions , le budget de l’exercice 2021 qui se chiffre à plus de 299 millions de FCFA », a indiqué le Dr. Andrew Gwodog. Dans le même temps, il était question de réfléchir au déploiement d’une communication proactive sur le constat amiable qui selon le président de la Fegasa « devrait être utilisé en cas de déclaration de sinistre automobile non corporel ».

Par ailleurs, la Fédération gabonaise des sociétés d’assurances a salué l’arrivée d’un nouveau membre en la personne du directeur général d’OGAR Vie Félix Issembe. C’est d’ailleurs ce dernier qui a tenu à expliquer la hausse enregistrée dans le budget de l’exercice 2021 qui dénote d’une volonté de « redynamiser toute les actions mises en place par la Fegasa et d’être plus communicative vis–à–vis des partenaires ».