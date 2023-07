Gabon : le Bloc démocratique populaire absorbé par l’UDIS

Ecouter cet article Ecouter cet article

A l’approche des prochaines échéances électorales, des bouleversements s’opèrent peu à peu sur l’échiquier politique national. La preuve avec le président du Bloc démocratique populaire (BDP), Paskhal Nkoulou qui le lundi 03 juillet dernier a annoncé la fusion-absorption de son parti à l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (UDIS) dont le leader n’est autre qu’Hervé Patrick Opiangah.

Après 14 ans d’existence, le Bloc démocratique populaire, parti politique de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE), a semble-t-il décidé de prendre une autre voie. C’est du moins ce qu’à assuré le leader de cette formation politique qui a annoncé devant la presse nationale et internationale sa dissolution et sa fusion-absorption au sein de l’UDIS d’Hervé Patrick Opiangah. L’ex-leader politique de la majorité entend matérialiser son nouveau statut par le retrait de sa carte de militant dans les prochains jours.

Le leader du Bloc démocratique populaire Paskhal Nkoulou en renfort à l’UDIS

« Ce matin consacre notre fusion et notre adhésion à l’UDIS, Union pour la démocratie et l’intégration sociale », a déclaré Paskhal Nkoulou. Ainsi, il a justifié son nouveau positionnement par « les convergences d’idées, de la lecture et de la perspective et le process bien singulier du leader de l’UDIS », Il a souligné également qu’il a été séduit par le fait qu’Hervé Patrick Opiangah, lui aussi membre du MRSE, « a su préserver le lien citoyen et social ».

Par ailleurs, interrogé sur son choix de l’UDIS au detriment du Parti démocratique gabonais (PDG) le Bloc démocratique populaire a estimé que le président de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale et lui partagent les « mêmes valeurs, et un attachement profond pour le Gabon ». Il faut dire que depuis plusieurs mois, le parti de l’homme d’affaires Hervé Patrick Opiangah a le vent en poupe. La preuve avec l’adhésion le jeudi 27 avril 2023 du jeune leader politique Jo Dioumy Moubassango.