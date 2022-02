Gabon: le BEPC fixé au 11 avril après seulement 3 mois de cours

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais de la décision n°0094/MESRSTTENFC datée du 28 octobre 2021 et fixant le calendrier des examens de l’année scolaire 2021-2022 que le ministre de l’Education nationale, le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda a annoncé que le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) débutera le lundi 11 avril prochain. Soit seulement 3 mois après avoir repris de manière effective les cours suite à une longue période de grève à l’initiative des enseignants.

Alors que l’année scolaire 2021-2022 a connu de profonds tumultes caractérisés par la grève générale illimitée des enseignants qui a conduit le gouvernement à prononcer les vacances anticipées, il semble que le calendrier des examens a été acté sans tenir compte de ces réalités. En effet, via la décision n°0094/MESRSTTENFC, le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda a fixé le début des épreuves du Brevet d’études du premier cycle au lundi 11 avril prochain.

Selon ladite décision, cette date marque le début des épreuves pratiques d’éducation physique et sportive (EPS). Lesquelles devraient prendre fin le 29 avril 2022. Les élèves de classe de 3ème appelés à passer cet examen devront tout aussi affûter leurs armes pour les épreuves écrites qui se dérouleront du 1er juin au 4 juin prochain. Nul doute qu’en si peu de temps, les candidats auront du mal à être parés.

Ce calendrier fixé est d’autant plus surprenant que le gouvernement avait annoncé la période des congés de fin de premier trimestre qui court du 13 décembre au 10 janvier 2022, dans l’optique d’apaiser les tensions. Car faut-il rappeler que les enseignants syndiqués avaient paralysé le secteur éducatif en entamant une grève générale illimitée au mois de septembre. Laquelle n’a pris fin qu’en janvier dernier. Ainsi donc, les cours dans les écoles primaires, collèges et lycées n’auront pas fait plus de 3 mois. Sapristi !