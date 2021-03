Gabon: le barreau rendra hommage à Me Méré sur l’esplanade de la Maison des avocats sans sa dépouille

C’est par le biais d’une note d’information rendue publique ce mercredi 03 mars 2021 que l’Ordre des avocats du Gabon a annoncé le maintien de la cérémonie d’hommage, sans dépouille, à l’avocat Me Fabien Méré, décédé le 27 janvier dernier à Paris en France. Une annonce qui fait suite au refus du parquet général près la Cour d’Appel judiciaire d’autoriser l’organisation de ladite cérémonie à la salle des pas perdus du Palais de justice de Libreville.

Face à la fin de non recevoir dont leur demande a été frappée par le parquet général près la Cour d’Appel judiciaire, le Barreau du Gabon semble décidé à rendre malgré tout un hommage à son défunt confrère. Ainsi, ce dernier a décidé du maintien de cette cérémonie d’hommage professionnelle.



Pour l’ensemble des avocats, il est hors de question que cette initiative louable ne soit pas tenue et ce, en dépit de l’interdiction formelle de Lambert-Noël Matha, ministre de l’Intérieur. En réaction, le secrétaire général de l’Ordre des avocats, Me Tony Serge Minko-Mi-Ndong a informé que « la cérémonie d’hommages professionnels est maintenue sans la dépouille du confrère et se tiendra à l’esplanade de l’avocat le jeudi 4 mars 2021 à 10h », a-t-il clairement indiqué dans ladite note d’information.