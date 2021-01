Gabon: le Barreau en assemblée générale élective ce 06 janvier

Reporté en raison du contexte sanitaire liée à la Covid-19 et après une saisine du bâtonnier Me Lubin Ntoutoume, l’Assemblée générale de l’Ordre des avocats devrait se tenir ce mercredi 06 janvier 2021. Une rencontre qui fera suite au soubresauts liés à la prestation de serment de 32 postulants à la profession d’avocat et qui devrait aboutir à l’élection du nouveau bureau du Conseil de l’ordre.

Arrivé au terme de son mandat depuis le 24 octobre 2020, le bureau de l’ordre des avocats de l’exercice 2018-2020 a convoqué la tenue d’une assemblée générale pour ce 06 janvier. En effet, la tenue de cette session avait été reporté à cause de la crise sanitaire que traverse actuellement et avait contraint le bâtonnier à saisir le Conseil d’Etat pour faire constater » du maintien des mesures barrières liées à la Co vid-19, de l’impossibilité d’organiser l’Assemblée générale élective ».

Une assemblée générale qui sera l’occasion pour le bureau sortant chapeauté par Me Lubin Ntoutoume, de faire le bilan de l’exercice 2018-2020. Si ce mandat avait été marqué par un travail accru pour donner un nouveau souffle au barreau du Gabon, le bureau de l’ordre a particulièrement été présent dans la défense des intérêts des avocats.

Au vu des soubresauts qu’a connu cette corporation, il n’est pas à exclure que Me Lubin Ntoutoume pourrait faire face à des challengers qui ne manqueront pas de faire valoir leur prétention pour accéder au bâtonnat.