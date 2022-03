Gabon: le 3ème maire adjoint de Bitam destitué pour «insubordination»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 3ème maire-adjoint du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), de la commune de Bitam, Aubin Mbeang Ondo, a été relevé de ses fonctions, le 26 février dernier, au cours d’une session extraordinaire du Conseil municipal du chef-lieu du département du Ntem. En effet, il était reproché à l’élu de s’être rendu coupable de fait d’insubordination.

Lors de ce conseil pour le moins particulier, il y avait comme seul point à l’ordre du jour l’examen et l’adoption de la motion de défiance contre le 3ème maire adjoint chargé des Affaires sociales. Une session qui selon l’autorité municipale a été organisée conformément à l’article 63 de la Loi n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la Décentralisation.

Il est reproché à l’élu des actes d’insubordination, de violence et d’irrespect envers certains de ses collègues maires et du secrétaire général de l’hôtel de ville de Bitam. « Notre collègue a commencé à développer des attitudes d’insubordination, d’irrespect, d’arrogance et de belliciste ce, à l’endroit des autres maires et du secrétaire général qu’il injuriait devant les usagers », a relevé le président du bureau du Conseil municipal de Bitam, Jules Mbelé Asseko.

Ainsi, sur un total de 32 votants, 31 Conseillers ont voté pour la destitution du maire-adjoint contre une voix seulement en sa faveur. Le maire destitué et son parti politique le RPM entendent faire appel de cette décision auprès des instances habilitées.