Gabon: le 1er salon numérique Campus France les 3 et 4 décembre prochains

Les 3 et 4 décembre 2020, l’Institut français du Gabon (IFG) et l’espace Campus France seront les hôtes du premier salon numérique pour les études en France dédié aux élèves de classe de Terminale ainsi qu’aux étudiants gabonais. Occasion pour ces derniers d’échanger en ligne avec les représentants d’universités et grandes écoles.

La France, destination privilégiée de nombreux étudiants gabonais, déploie chaque année à travers le monde des salons de promotion des études supérieures en France. En raison de la Covid-19, le Gabon accueillera pour la première fois, le salon des études en France sous format numérique. Il a pour vocation d’informer et orienter les candidats qui ont un projet d’études en France, de les accompagner vers leurs universités d’accueil, leur demande de visa, voire l’obtention d’une bourse.

Le salon numérique pour les études en France va en effet être l’occasion pour ces derniers d’échanger en ligne avec les représentants d’une quinzaine d’universités et institutions, de grandes écoles d’ingénieur, de commerce, de management et transit. Mais aussi des conférences et ateliers afin de permettre aux étudiants de s’informer sur les différents diplômes proposés et d’être accompagnés dans le choix d’un cursus adapté aux besoins du Gabon.

En somme, si vous vous interrogez sur votre orientation et souhaitez connaître les opportunités d’études qui s’offrent à vous en France, ce salon est pour vous. A noter que le service des visas du Consulat général de France au Gabon via son stand virtuel, présentera notamment aux participants les différentes étapes de la procédure d’obtention de visa. L’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) sera elle aussi présente à ce salon numérique, dans le but de permettre à chacun de mieux appréhender ses nouveaux outils de traitement de dossiers dématérialisés, notamment sa plateforme « e bourse », pour la demande de bourse en ligne.