Gabon : le 10 km de Masuku prévu le 7 octobre prochain 

Longtemps attendu par les férus d’athlétisme, le calendrier des compétitions phares est enfin révélé. Il en ressort que le 10 km de Masuku a été arrêté au 7 octobre prochain. Le marathon pour sa part se tiendra du 2 au 3 décembre 2023. Les athlètes et les amateurs jouissent donc du temps de préparation nécessaire.

Après le 10 km de Port-Gentil qui a été grandiose, sa course jumelle a d’ores et déjà été fixée. En effet, lors de la conférence de presse conjointement animée, le vendredi 14 juillet dernier, Sébastien Bottari et Anaclet Mathieu Taty, ont précisé que le coup d’envoi du Run In Masuku est prévu le 7 octobre 2023.

La 4e édition du 10 km de Masuku de tous les défis !

Pour ce 4ème acte très attendu par les férus d’athlétisme, le PDG d’Everest Media et organisateur des courses pédestres internationales du Gabon, a annoncé la couleur. « Un cachet particulier en raison du relief de Franceville. Et pour le moment, nous gardons le même parcours », a souligné Sébastien Bottari.

Répartir sur les mêmes bases tout en tutoyant les sommets. Cela passe inéluctablement par la portée de l’événement sportif. D’ailleurs les promoteurs et les organes compétents ont plafonné les inscriptions à 7000 athlètes cette année. Une barre symbolique qui a toutes les chances d’être atteinte au vu du nouveau statut Gold de cette course pédestre.

La 9eme édition du marathon du Gabon dans les starting blocks!

Dénommé « international », cette course à pied qui regroupe des milliers des sportifs reprendra ses droits les 2 et 3 décembre prochains. « Après le chiffre record des 18 000 participants, nous avons fait plusieurs centaines de frustrés qui n’avaient pas pu prendre part à la course. Entendu que c’est une logistique lourde qu’il faut mettre en place, nous réfléchissons sur l’éventualité de plafonner à 20 000 coureurs », a déclaré Sébastien Bottari.