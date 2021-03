Gabon: l’axe routier Mouila-Guiétsou englouti par les eaux

En cette période de fortes pluies sur toute l’étendue du territoire, plusieurs localités sont confrontées au phénomène des inondations. C’est le cas sur l’axe routier Mouila-Guiétsou, au village Koumbanou, dans le canton Ngounié centrale où la route à été engloutie par les eaux dans la nuit du 24 au 25 mars dernier sur une distance de plus d’un kilomètre, rapporte l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Pluies et routes peu commodes ne font pas bon ménage au Gabon. Dernier exemple en date, l’axe routier Mouila-Guiétsou, au village Koumbanou, dans le canton Ngounié centrale, complètement impraticable en raison d’une forte présence d’eau sur cette voie terrestre. Les images se passent de commentaires. Un véritable handicap pour les automobilistes qui ont dû suspendre leurs activités, le temps que les eaux diminuent.

Les nids de poules ont vite fait de se transformer en rivières à la suite des récentes fortes pluies. Une situation des plus déplorables quand on sait que la direction provinciale des Travaux publics est à pied d’œuvre pour réaliser l’ensoleillement et rechargement de ladite voie. Notons que ces travaux visent à créer des dérivations des eaux.



Seulement, nul ne sait quand prendront réellement fin ces aménagements routiers. Pour l’heure, les populations subissent le caprice de dame pluie. Difficile de s’imaginer l’axe routier Mouila-Guiétsou opérationnel à toute épreuve. Vivement une prise de conscience des autorités locales qui connaissent les urgences et les enjeux qui y sont liés.