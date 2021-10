Gabon: l’axe Okala-Angondjé barré par les fonctionnaires bancarisés à la Postebank

Ecouter cet article Ecouter cet article

Embouteillage monstre entre les quartiers Okala et carrefour Delta dans le deuxième arrondissement de la commune d’Akanda. Et pour cause, la voie baptisée « Kanal7 » est barricadée depuis la matinée de ce mardi 26 octobre 2021 par les fonctionnaires bancarisés à la Postebank, qui fustigent le retard de paiement.

C’est une fin de mois d’octobre 2021 des plus difficiles pour les agents publics bancarisés à la PosteBank Okala. En effet, arborant un sourire des grands jours pour percevoir leurs salaires, ces derniers ont été déçus d’entendre que cette opération ne serait pas disponible pour cause technique. Une dure réalité qui a du mal à passer chez ces pères et mères de famille qui broient le noir depuis quelques jours.

Las d’être tournés en bourrique pour ce qui leur est dû, ces derniers sont montés au créneau. « Nous sommes venus tôt et d’abord on nous traite comme des mendiants. Mais aussi, ils disent qu’on devrait attendre. Mais attendre quoi ? Nous sommes le 26 », a dénoncé un des fonctionnaires interrogé par Gabon Média Time (GMT). Pour mettre en exergue leurs maux, les fonctionnaires se sont munis de pancartes et banderoles sur lesquelles on pouvait aisément lire « On veut nos salaires ! ».

Conséquences de ce mouvement d’humeur, la voie a été totalement barrée à l’aide de bois et de briques ramassés çà et là. Les automobilistes sont donc contraints d’effectuer depuis quelques heures une gymnastique au volant pour rallier Angondjé. Pour sa part, une source proche de la Direction générale de la Poste SA a préféré se terrer dans un profond mutisme. À l’heure où nous couchons ces lignes, une unité du commissariat d’Okala a été dépêchée sur les lieux.