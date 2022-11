Gabon: l’axe Bifoun-Ndjolé à nouveau accessible

Ecouter cet article Ecouter cet article

Face à la grogne des populations sur la toile en lien avec l’état de dégradation avancée de l’axe Bifoun-Ndjolé dans la province du Moyen-Ogooué, le gouvernement a entrepris d’entamer les travaux de nivellement de ladite voie. En effet, la circulation a été rétablie le jeudi 17 novembre 2022 sur la route nationale n°2 où la circulation avait été interrompue suite à un éboulement.

Aura-t-il fallu que la situation désastreuse sur l’axe Bifoun-Ndjolé soit mise à nu sur la toile pour que le gouvernement s’active? C’est la question qui taraude les esprits de plus d’un. Et ce d’autant plus que la dégradation de cette voie est loin d’être une affaire récente. En 2019 déjà, les autochtones avaient décidé de barrer la voie Ebelabanga-Bifoun afin d’exiger que des travaux y soient promptement menés. Une doléance restée lettre morte malgré tout.

Autant dire que la force des réseaux sociaux a un impact sur les choix de nos dirigeants. Une sorte de politique de réaction. Pour preuve, quelques heures après cette vague d’indignations et la diffusion de vidéos qui jettent le discrédit sur le ministre des Travaux publics Toussaint Kouma Emane et tout naturellement sur le chef du gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda, des engins y sont désormais à pied d’oeuvre pour rendre « praticable » cette voie.

Craignant une accentuation de la situation, déjà déplorable, le gouvernement a donc saisi l’urgence de rendre à nouveau accessible cette voie jonchée de nids-de-poule et autres crevasses. Pour le bien des automobilistes qui rêvent désormais de regagner leurs domiciles sans danger. Gageons que l’intégralité de cet axe routier soit réhabilité tout comme de nombreux autres, qui démontrent l’incapacité du gouvernement à faire de la route, un facteur de développement.