Gabon: «l’avenir des forêts est entre vos mains» en exposition à IFG

C’est au sein de l’Institut Français du Gabon (IFG) que l’exposition photographique « l’avenir des forêts est entre vos mains » se tient depuis le 9 juin 2022. Un événement organisé par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement sur les enjeux actuels autour des forêts tropicales jusqu’au 6 juillet prochain.

En vue de communiquer autrement pour rendre accessibles des données scientifiques et sociétales aux citoyens d’Afrique centrale, le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement a mis en place une exposition photographique intitulée « l’avenir des forêts est entre vos mains » à l’Institut Français du Gabon.

En effet, « l’avenir des forêts est entre vos mains » est un projet qui mise sur une tonalité esthétique où la médiation entre le public et les enjeux à transmettre passe avant tout par le visuel afin de rendre accessibles des données scientifiques et sociétales aux citoyens d’Afrique centrale. Elle a pour vocation d’interpeller les citoyens africains afin de leur faire prendre conscience du rôle qu’ils peuvent jouer dans la gestion durable de leurs forêts.

Il faut souligner que, en dehors de l’exposition photographique, d’autres activités ont été prévus en l’occurrence des cycles de conférences plongez au cœur des forêts tropicales et de ses problématiques scientifique, Exposition découvrez des photographies des forêts tropicales et l’exposition magnifique d’une sculpture de gorille grandeur nature. Notons que l’entrée est ouverte à tout le monde sans distinction de sexe et d’âge. Pour plus d’informations, veuillez composer le 065 541639.

